Отказавшийся от внебрачного ребенка актер Головин получит по полной
В конце прошлого гола Сеть взорвала новость о внебрачном ребенке актера Александра Головина. Его экс–зазноба Светлана Белогурова рассказала, что родила дочь.
Головин отказывается признавать ребенка, еще до рождения малыша артист просил Белогурову сделать аборт. Естественно, как-либо участвовать в воспитании девочки Александр не собирается, он отрицает свое отцовство и требует экспертизы-ДНК.
Во вторник, 15 января стало известно, что девушка подала на артиста заявление в суд. Белогурова требует взыскать с Головина алименты на сумму в 50 тысяч рублей.
Защищать интересы молодой матери будет адвокат Екатерина Гордон. По словам юриста, Александр, скорее всего, получит по полной, у ее клиента есть все шансы на победу. Екатерина отметила, нет ничего постыдного в том, чтобы требовать деньги на ребенка: "Стыдно не подавать на алименты, а не платить их". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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