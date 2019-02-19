Ношеная футболка с ДНК спутала все карты любовнице Головина

Бывшая возлюбленная звезды сериала "Кадетство" Александра Головина – Светлана Белогурова настаивает, что именно он отец ее дочери Оливии. Артист отказывается проходить процедуру ДНК, однако девушка нашла лазейку, с помощью которой пытается доказать свою правоту.

Светлана и Александр познакомились на съемочной площадке. Головин исполнял одну из главных ролей, а она была гримером.

"Это было в Крыму в 2017 году. Мы работали, Саша стал оказывать знаки внимания. И, как это бывает, понравились друг другу. Эти отношения длились до того момента пока он не узнал, что я беременна", - рассказала Белогурова в студии программы "На самом деле" Первого канала.

Теперь Светлана требует алименты на содержание дочери Оливии. Ее интересы защищает известный адвокат Екатерина Гордон.

Головин, в свою очередь, от каких-либо комментариев отказывается. На звонки Белогуровой и ее юриста он не отвечает.

Меж тем, Светлана придумала способ, который, сможет обелить ее в глазах общественности. Девушка предоставила футболку, которую носил Александр, в генетическую лабораторию. Специалисты сумели найти в ней биоматериал. Однако результаты экспертизы ДНК оказались неоднозначными и спутали все карты любовнице артиста.

"Светлана предоставила предмет одежды, сказав, что это личная вещь Александра. Также были предоставлены образцы маленькой девочки Оливии, предполагаемой дочери Александра. На футболке были обнаружены следы биологического материала и установлен генетический профиль. Родство между Оливией и тем человеком, кто носил эту вещь, исключено, но необходимо дать некое пояснение. Дело в том, что обнаруженный генетический материал принадлежит женщине, возможно эта вещи надевалась подругой или родственницей", – заметил медик.