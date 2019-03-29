Подольская обнародовала нелепое фото Преснякова в трусах

Певица разместила откровенную фотографию Владимира Преснякова – младшего. Таким необычным образом Наталья Подольская решила поздравить мужа с днем рождения.

В пятницу, 29 марта, музыканту исполняется 51 год. Несколько часов назад в Instagram исполнительница опубликовала поздравительный пост, в котором поделилась семейными фотографиями.

Один из снимков оказался весьма пикантным. На фотографии Владимир Пресняков – младший позирует в куртке и нижнем белье. В руках артист держит несколько пакетов. Наталья Подольская призналась, что очень давно хотела опубликовать этот снимок, но беспокоилась, что супруг будет против. "Ты всегда мне помогаешь, и даже в трусах (так давно хотела выставить это фото, сорри)", – написала она.

Певица отметила, что относится к этому празднику эгоистично, потому что в этот день "родилось ее счастье". "Ты лучший муж на свете! С тобой я абсолютно свободна! Ты не ограничиваешь, не давишь, ты любишь, говоришь мне важные слова, с тобой весело, надежно", – поделилась звезда. Исполнительница назвала Владимира Преснякова "замечательным папой", а также "необыкновенным и самым талантливым музыкантом".