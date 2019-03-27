Подольская напугала истощенным видом
Снимки Натальи Подольской, которые появились в Instagram звезды эстрады, сделаны в тренажерном зале. Известная российская поп-исполнительница продемонстрировала фигуру в облегающем черном костюме. Подольская сообщила, что прекрасную форму она поддерживает благодаря усиленным занятиям спортом.
"Понедельник. Начинаем. Всем солнца, прекрасной рабочей недели и спорта", – сообщила певица.
Подписчики Натальи Подольской, приглядевшись, вовсе не обрадовались чрезмерной, по их мнению, стройности звезды. Артистке посоветовали отказаться от диет, которыми она, похоже, довела себя до анорексии, передает Пятый канал.
"Наталья, не увлекайся сбросом веса", "Согласна, тело надо держать в тонусе, но не до фанатизма!", "По-моему, ты близка к анорексии!" – приводит комментарии поклонников Teleprogramma.pro.
Недавно у фанатов Натальи Подольской была другая забота – заподозрили, что она беременна. Певицу и ее супруга Владимира Преснякова провозгласили Парой года – 2019. На снимках с торжественной церемонии поклонники разглядели под тонким шелковым платьем Натальи Подольской округлившийся животик. Обратили внимание и на изменившиеся черты лица. Артистка слухи опровергла.
Вдова Николая Караченцова попала в больницу
Она не должна так часто проводить вакцинацию
Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Участник телестройки очень страдает
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Почему русские женщины себя не любят?
Что подарить бабушке на день рождения?
Сказал, что ему нужна девственница
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Беременность перед месячными
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Овны самый лучший знак зодиака
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Диета на воде эффективность
Женщина Скорпион..
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины