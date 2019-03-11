"Глаза лезут на лоб": Подольская возмущена отношениями Преснякова с сыном-грубияном

О том, что в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова будет пополнение, стало известно в конце января 2015 год. А уже 5 июня молодая родила сына Артемия. 19 июля того же года родители окрестили мальчика в московском храме святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке. О том, как сегодня растет малыш, Подольская рассказала в интервью.



Певица призналась, что часто конфликтуем с мужем из-за вопросов воспитания ребенка – у кажлого свой подход. "Например, сегодня утром я дала Теме витаминку, а через пару часов это же сделал Вова, – возмущена таким отношением Подольская. – Я возмутилась: там строгая дозировка, зачем еще?! Но папы – они инопланетяне, у них свои законы, и иногда у меня глаза лезут на лоб от того, что супруг позволяет сыну".

"Но, с другой стороны, самое главное – активное участие папы в жизни ребенка. Гораздо хуже, когда отцу все равно, что и как с малышом", – считает Подольская.

Но порой хлопот доставляет не только чрезмерная забота Владимира Преснякова, но и характер ребенка. "Расстраиваюсь, когда Тема грубит, – цитирует Наталью журнал StarHit. – Конечно, он еще маленький И делает это не словами, а жестами, интонацией. У кого есть дети, поймут, о чем я говорю. Пресекаю это с первых секунд и говорю тем, кому он грубит в этот момент (няне, например), не стесняться и строго останавливать: мол, Тема, со мной так нельзя. Это прямо мой пунктик. Хочу, чтобы сын вырос воспитанным".

Ранее в интервью "Дни.ру" сам Владимир Пресняков-младший признался, что его родители – легендарные солисты ВИА "Самоцветы" – души не чают во внуке. "Папа все свободное время старается проводить с Темой, – сообщил артист. – Звонит нам, узнает, когда мы будем дома, и тут же мчится с разными подарками. Он знает, что Тема любит роботов, пистолеты, поэтому стал частым посетителем "Горбушки" (столичный рынок радиотехники – Прим. ред.), где скупает все новинки. Недавно подарил Теме саксофон – старается приучать его к хорошей музыке и формировать вкус".