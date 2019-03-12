"Над коленками целлюлит": Дайнеко рассказала о своей особенности

Певица часто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собирают множество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам, критикующим ее внешность.

"Кто-то спросил, почему я открываю ноги, если знаю об их недостатках. Эта девочка не понимает, что то, что в глазах одного – недостаток, для другого – главное достоинство. Поэтому нет, я не считаю свои ноги недостатком", – высказалась исполнительница. "Это моя особенность", – добавила Виктория Дайнеко.

Также певица с юмором отнеслась к заголовкам в СМИ. "Мой красивый пудровый комбез помялся. Над коленками целлюлит. Завтра в новостях", - написала звезда. К фото, опубликованным в микроблоге, Виктория Дайнеко пояснила, что посетила пре-пати премии "Жара Music Awards".

Поклонники одарили артистку комплиментами и заверили, что у нее самые красивые ноги. "Вика, ты на себя наговариваешь... отличные ножки. Очень, очень красивая", "Классные ножки", "Секси-девочка", "Прекрасно выглядишь", "Фигура, макияж, укладка – отпад!" – высказались фолловеры.

Подписчики сошлись во мнении, что у Виктории Дайнеко – прекрасный вкус. При этом некоторые посчитали, что певице к лицу более яркие цвета.

Не менее, чем творческие успехи, поклонников интересует личная жизни Виктории Дайнеко. Напомним, со своим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия. А некоторое время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много времени вместе.