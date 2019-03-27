Дайнеко без косметики восхитила народ
На снимке артистка позирует в машине с распущенными волосами, делая селфи. "День без мейка", – подписала снимок Виктория Дайнеко.
Естественное фото пришлось по душе подписчикам знаменитости. "Вика без макияжа еще краше!!!", "Даже без косметики вы красотка", "И с мейкапом и без мейкапа ты, душенька, хороша!", - высказались поклонники Виктории Дайнеко.
Оценила фото певицы без косметики и актриса Екатерина Вуличенко. "Очень красиво, между прочим!" – поддержала исполнительницу звезда кино, оставив комментарий под ее фото.
Отметим, что сама Виктория Дайнеко уже рассказывала, что в повседневной жизни отказывается от идеальных укладок, давая отдохнуть волосам. А вне сцены предпочитает неяркий макияж. Кроме того, исполнительница позволяет себе появиться на публике и вовсе без косметики.
Певица старается не афишировать личную жизнь и очень редко рассказывает о материнстве. У Виктории Дайнеко подрастает трехлетняя дочь. По словам певицы, она не намерена показывать наследницу в соцсетях, опасаясь хейтеров.
Как писали "Дни.ру", некоторое время назад появились слухи, что Виктория Дайнеко возобновила отношения с экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они проводили много времени вместе, но комментировать слухи о романе не стали.
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