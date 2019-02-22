Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая

Уже несколько недель Полина Гагарина с семьей находится в Китае, так как участвует там в песенном конкурсе, причем является фаворитом. Однако не обошлось без неприятностей.

Полина Гагарина участвует в китайском аналоге шоу "Голос" The singer, однако участвуют в нем не любители, а профессионалы. В конкурсе выступают интернациональные исполнители. Есть условие: артисты не могут петь собственные песни, а только признанные международные хиты.

Что касается Полины Гагариной, то местные жители дали ей прозвище – "Стеклянная сестра", которым теперь пользуется вся семья артистки. Впереди Полину на проекте ждет еще несколько выступлений, в преддверии которых певица попала в неприятную ситуацию.

Вернее, не она, а ее муж, известный фотограф Дмитрий Исхаков. Мастер съемки стал жертвой рамки на пограничном посту в китайском аэропорту. Об инциденте Дмитрий рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Везуха – мое второе имя :) уронил в аэропорту на паспортном контроле бумажку. Нагнулся ее поднять. В этот момент сработали очень жесткие автоматические ворота на уровне моей головы (вообще они на уровне колен, но я же нагнулся) и отправили меня в нокдаун на пару секунд. Со стороны выглядело странно, сказал Андрюха :))) пограничник еще кричал в чем дело, что происходит. Вобщем шышка, но спасибо что живой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поведал травмированный муж Полины Гагариной.

Многочисленные подписчики посочувствовали Дмитрию Исхакову и пожелали скорейшего выздоровления. Не обошлось и без шуточек. "Через пару дней придется играть пирата) Йо-хо-хо и бутылка холодненького", "Да ладно, так и скажите что жена бьет", "Самое главное чувство юмора , а шишка пройдет !!!", "Боже мой... "Отзывается на кличку Счастливчик", "Не смешно, а ужасно, но вы держитесь)", "Дмитрий, я надеюсь в этот момент вы не потеряли кроме сознания, вдохновение?;) Будьте осторожней👍" – прокомментировали запись поклонники.