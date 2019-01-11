Муж обнародовал "голое" видео Гагариной
Возлюбленный артистки проявил оригинальность, анонсировав выступление жены, которое состоится 30 марта. Исхаков разместил видео, на котором обнаженная Гагарина, закрывая интимные места ногами, сидит и крутит руками.
Фотограф предупредил жену, что зальет видеозапись с ней в Instagram. На заднем плане после этого послышался смех. Посмеялась и сама Полина.
"Это будет нечто потрясающее воображение. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу", – рассказал подписчикам Исхаков. Те принялись горячо обсуждать ролик.
"Полина будет петь нагишом?", "Полина, хватит худеть, кожа и кости остались. Берегите себя!", "Кто режиссер шоу?", "Что же там будет..." – заметили поклонники Гагариной в комментариях.
Отметим, что Гагарина смело идет на любые эксперименты с внешностью. Однако не все ее преображения нравятся многочисленным фанатам. Ранее она опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена в телесного цвета бюстье, с гладко убранными назад полосами, высветленным макияжем лицом и бледной сиреневой помадой. Такой образ певицы не понравился большинству фолловеров.
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