"Ссоры, порой, случались": Кабаева впервые рассказала про семью
"Я не только родилась, я выросла в интернациональном окружении, – рассказала Алина. – В нашем доме жили семьи самых разных национальностей. Жили, кстати, очень дружно, такой большой семьей".
"Соседи поддерживали друг друга и реально помогали, – продолжает спортсменка. – Отношения между людьми были искренние и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них никогда не было ненависти".
"У меня было совершенно безмятежное счастливое детство, – улыбается Алина, – и сейчас я понимаю, что во многом это связано с нашим домом, с нашим интернациональным двором, где не было чужих детей".
Алина призналась, что родители видели ее фигуристкой, но в солнечном Ташкенте, где прошло ее детство, не хватало ледовых площадок. Поэтому и стала гимнасткой, которая позже окажется призером Олимпиады.
"Мама еще до моего рождения была знакома с этим видом спорта, потому что баскетбольная команда, в которой она играла, тренировалась в одном зале с гимнастками. Мама наблюдала тренировки Ирины Виннер и тогда же про себя решила, что если у нее родится девочка, она отдаст ее в художественную гимнастику, и только к этому тренеру", – цитирует Алину Кабаеву журнал "Аэроэкспресс". До сих пор о своей семье и детстве она говорила редко, но поражает с какой теплотой сделала это теперь.
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