"Гигантская ерунда" мужа Королевой вызвала восторг
В личном Instagram артист часто позирует без одежды, чем очень радует поклонниц. Однако сегодня Сергей Глушко опубликовал забавный снимок, на котором запечатлен с массивной шляпой на голове в виде бутона розы.
"Всех причастных – с Днем Театра! Специально выращенная мною к этому дню роза – Вам!😀😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист ниже.
Интернет-обыватели, впрочем, как и всегда, с восторгом встретили новую публикацию знаменитости. Они оценили чувство юмора и смелость Сергея.
"Вау какой милый цветочек🌺", "Класс!!! Вам идет)))", "Шляпа впечатляет!", "Откуда такая гигантская ерунда, где достать? Красота))", – писали интернет-обыватели.
Отметим, Тарзан частенько выкладывает в свой микроблог эротичные фото и ролики. Так, ранее Сергей Глушко опубликовал в Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой предупреждает, что сейчас будет обнажаться. И на радость поклонницам распахивает халат. Под ним у Тарзана были только плавки.
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