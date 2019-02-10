Одинокая Дайнеко раздвинула ноги перед Днем Святого Валентина
"Быть свободной девушкой в День Святого Валентина – однозначно плюс. Не надо ломать голову над романтичными сюрпризами", – написала знаменитость. "Можно быть уверенной, что тебя дома ждет любимая дочь, а не туалетная бумага в сердечко, спрятанная в розовую подарочную упаковку", – с сарказмом отметила Дайнеко.
При этом девушка опубликовала фотографию, где сидит в автомобиле, широко раздвинув ноги. Дайнеко томно смотрит в камеру, игриво улыбаясь.
Ранее певица пояснила, почему девушкам не стоит возвращаться к экс-возлюбленным. Виктория Дайнеко дала понять, что и сама не дает второго шанса тем, с кем рассталась.
По словам разведенной звезды, по прошествии времени редко хочется продолжать отношения с бывшим избранником. Дайнеко уверена, что со временем люди не меняются. Она считает, что мужчина снова разочарует или предаст, если с ним возобновить отношения.
Напомним, со своим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия. А некоторое время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много времени вместе.
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