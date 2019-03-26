"Надо было расписаться": оставленная возлюбленным актриса сокрушалась у Корчевникова

Звезда сериала "Не родись красивой" Юлия Такшина откровенно побеседовала с Борисом Корчевниковым. Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Такшина прославилась благодаря роли секретарши Вики в сериале "Не родись красивой". Там же, на съемках, она познакомилась с актером Григорием Антипенко.

Роман телезвезд развивался стремительно. Юлия и Григорий начали жить вместе, вскоре у них родился сын Иван, а следом появился Федор. Артисты прожили вместе семь лет. Сейчас Такшина одна воспитывает отпрысков.

В студии программы "Судьба человека" артистка объяснила, почему так и не стала женой Антипенко официально. По словам звезды, на оформление бумаг просто-напросто не было времени.

"У нас даже мысли с Гришей о том, что надо было расписаться, не было. Это я сейчас понимаю, что надо было венчаться. Но мы горели профессией. И у нас уже были дети. Мы просто жили семьей", – рассказала Юлия.

Такшина уверила Бориса Корчевникова, что с бывшим возлюбленным осталась в теплых отношениях. Звезды стараются ладить ради детей. По словам артистки, о воссоединении не может быть и речи.

"И даже после развода я уважаю Гришу, дети считают, что у нас нормальная семья. Мы должны быть счастливыми ради них. Они ни разу не спрашивали: а где же папа? Он часто приходит, дети растут в любви", – сообщила Юлия в студии передачи "Судьба человека".