Резкое ухудшение здоровья: Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
По ее словам, этот период для актера будет одновременно энергичным. "Физическая слабость и резкое ухудшение здоровья, но огромное количество накопившихся вопросов. Его внимания требуют творчество, административные задачи в театре, наблюдается и неопределенность с близкими людьми", – высказалась таролог.
По словам Анны Романовой, Армен Джигарханян обременен выбором в профессиональной среде и личной жизни, а это давление сказывается на состоянии его здоровья. "Профилактическое лечение с аритмией и слабостью Армен Борисович проходит под наблюдением докторов. Дилемма усугубляет болезни: кардинально трансформировать все, передать право руководящих решений, начать доверять – наболевших личных нерешенных задач в жизни известного актера накопилось много", – рассказала таролог "Дни.ру".
По ее словам, именно сейчас для Армена Джигарханяна самая благоприятная энергетика для улучшения взаимоотношений в делах и передачи творческих и деловых задач, а также для поиска надежных союзников в профессии. "Состояние здоровья значительно поправится, если освободить разум и сердце от выбора, если сосредоточить силу на решении. Затворничество и общественный детокс сейчас лучший доктор для артиста", – уверена таролог.
Журналистам ранее Цымбалюк-Романовская призналась, что не видела Армена Джигарханяна полтора года, с мая 2018-го. Хоть она и разлюбила артиста после того, как прочла данные им против нее показания, бывшая жена пустит престарелого режиссера в квартиру – чтобы тому не пришлось снова жить в театре.
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