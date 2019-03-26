Резкое ухудшение здоровья: Джигарханяну сделали серьезное предупреждение

По ее словам, этот период для актера будет одновременно энергичным. "Физическая слабость и резкое ухудшение здоровья, но огромное количество накопившихся вопросов. Его внимания требуют творчество, административные задачи в театре, наблюдается и неопределенность с близкими людьми", – высказалась таролог.

По словам Анны Романовой, Армен Джигарханян обременен выбором в профессиональной среде и личной жизни, а это давление сказывается на состоянии его здоровья. "Профилактическое лечение с аритмией и слабостью Армен Борисович проходит под наблюдением докторов. Дилемма усугубляет болезни: кардинально трансформировать все, передать право руководящих решений, начать доверять – наболевших личных нерешенных задач в жизни известного актера накопилось много", – рассказала таролог "Дни.ру".

По ее словам, именно сейчас для Армена Джигарханяна самая благоприятная энергетика для улучшения взаимоотношений в делах и передачи творческих и деловых задач, а также для поиска надежных союзников в профессии. "Состояние здоровья значительно поправится, если освободить разум и сердце от выбора, если сосредоточить силу на решении. Затворничество и общественный детокс сейчас лучший доктор для артиста", – уверена таролог.

Журналистам ранее Цымбалюк-Романовская призналась, что не видела Армена Джигарханяна полтора года, с мая 2018-го. Хоть она и разлюбила артиста после того, как прочла данные им против нее показания, бывшая жена пустит престарелого режиссера в квартиру – чтобы тому не пришлось снова жить в театре.

