Цымбалюк-Романовская в панике после исчезновения Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская готова пустить Армена Борисовича в квартиру, где он прописан. А ее возлюбленный Прохор Шаляпин, который сейчас там живет – как очень добрый человек – тоже всеми силами поддержит престарелого актера.
Ссылку на издание "Вечерняя Москва", с которым Цымбалюк-Романовская пооткровенничала, пианистка разместила в соцсети Facebook. Бывшая жена Джигарханяна сопроводила пост вопросом к своим подписчикам.
"...А кто-нибудь задал вопрос: где сам Армен Борисович? Раньше он сам лично рассказывал о своём самочувствии и творческих планах))) Что-то изменилось?", – написала Цымбалюк-Романовская (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
В московском театре Армена Джигарханяна сообщили, что 22 марта на премьеру спектакля "Ромео и Джульетта" ждут своего руководителя. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Вячеслава Дьяченко, Армен Борисович идет на поправку и возвращается в театр.
Журналистам ранее Цымбалюк-Романовская призналась, что не видела Армена Борисовича полтора года, с мая 2018-го. Хоть она и разлюбила Джигарханяна после того, как прочла данные им против нее показания, бывшая жена пустит престарелого режиссера в квартиру – чтобы тому не пришлось снова жить в театре. Бывший муж Цымбалюк-Романовской с Прохором Шаляпиным не помешает – они даже готовы за ним ухаживать.
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