Цымбалюк-Романовская в панике после исчезновения Джигарханяна

Виталину Цымбалюк-Романовскую обеспокоили известия о том, что ее бывший супруг Армен Джигарханян появится на премьере спектакля в своем театре. Пианистку взолновало, что о планах известного актера и режиссера сообщает не он лично, а пресс-служба.



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