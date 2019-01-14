Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская теперь увлечена Прохором Шаляпиным – они думают о свадьбе, о совместной концертной программе и альбоме, а еще хотят купить домик в Подмосковье или Америке. Лить слезы по неблагодарному старику киевская пианистка больше не намерена. Она и так отдала ему и девственность, и лучшие годы жизни.
"Я ничего о нем знаю, – сообщила она. – Много раз пробовала наладить с ним отношения, но он не шел навстречу. А теперь уже самой не надо".
Представляющая ее интересы адвокат Лариса Широкова рассказывала: "Несколько месяцев назад мне удалось дозвониться до Армена Борисовича и попросить о встрече. Он был настроен благодушно, сказал, что готов общаться, но только в присутствии юриста. Мы согласились, приехали в театр, но охранник нас туда не пустил, а телефон оказался выключенным. Потом, очевидно, ему поменяли номер".
Виталина до сих пор обитает в той самой квартире, где планировала свить семейной гнездышко с Арменом Борисовичем. Он сам (или при помощи друзей) отказался от тихого счастья с юной прелестницей. "Ремонт переделывать не пришлось, он универсальный, – цитирует Цымбалюк-Романовскую StarHit. – Правда, кое-что все же изменили. Например, демонтировали специальную душевую кабину, предназначенную для Джигарханяна. Теперь ванная комната выглядит стандартно".
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