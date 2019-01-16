"Мы его потеряли": в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне

Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу: артист давно не появлялся не только в театре, но и на публике. Жив ли он – бог ведает. Корреспондент "Дни.ру" позвонил в театр, чтобы выяснить судьбу легендарного худрука.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида, – сделали страшное заявление в театре. – На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице".

По словам коллег, с начала сезона худрук появлялся на рабочем месте пару раз, хотя зарплату исправно получает. "Он был в начале августа на сборе труппы, – рассказали очевидцы. – Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают. При Виталине он так не одевался, всегда выглядел франтом. Она следила за его внешним видом, состоянием здоровья, питанием".

Судя по странице в Facebook актера Алексея Лапшина, Армен Джигарханян появлялся в театре и в начале декабря: в зрительном зале было сделано фото с коллективом. Однако неизвестно, где находится актер сейчас – его домашний телефон в Староконюшенном переулке Москвы не отвечает.

Что касается бывшей жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской, она до сих пор обитает в той самой квартире, где планировала свить семейной гнездышко с Арменом Борисовичем. "Ремонт переделывать не пришлось, он универсальный, – рассказала пианистка прессе. – Правда, кое-что все же изменили. Например, демонтировали специальную душевую кабину, предназначенную для Джигарханяна. Теперь ванная комната выглядит стандартно".