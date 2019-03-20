"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
"Я думаю, Армен Борисович находится в очень плохом состоянии и не может ничего комментировать, – заявила его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. – Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия".
Поклонники все чаще задаются вопросом: где Джигарханян? Красавица-пианистка не знает, где находится актер, но по документам он все еще числится в ее квартире. И когда встал вопрос о том, чтобы к прелестнице переехал новый возлюбленный Прохор Шаляпин, та сообщила о серьезном препятствии.
"Ни для него, ни для меня недопустимо, чтобы он у меня поселился. На данный момент у меня прописан в квартире Армен Борисович, а мы с Прохором уважительно относимся к нашим биографиям", – цитирует Виталину журнал "Телепрограмма".
Совершенно непонятно, почему официально разведенный 27 ноября 2017 года Джигарханян не спешит выписываться из квартиры бывшей жены и мешает новому счастью. Наверное, освободить жилплощадь помогут только естественные причины...
Виталина Цымбалюк-Романовская пока о этом не думает – на носу концерт в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. "Мне балладу Шопена нужно выучить к 28 апреля", – поделилась она планами. На долгожданном выступлении в день Светлой Пасхи Виталина обещает спеть дуэтом с миленком. Они уже записали несколько композиций, и Цымбалюк-Романовская берет уроки вокала. Вопрос о местонахождении Джигарханяна ее не волнует – пианистке уже можно не думать о плюнувшем на нее неблагодарном престарелом актере.
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