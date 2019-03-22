Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии
В один из дней в кабинет Виктора Дробыша буквально влетел коллега Иосиф Пригожин. Он был сам не свой и вел себя странно. "Тут вдруг прибегает ошарашенный Пригожин и говорит: "Она возвращается". И трясет своей лысиной. Я говорю: "Кто?" Он: "Валерия. Она нас ждет завтра. Она придет слушать песни", – цитировал он друга в ток-шоу "Судьба человека".
По словам Дробыша, после появления певицы поведение Пригожина стало еще более нелепым. Иосифу не сиделось на месте.
"Это так было смешно, он влюбился в нее, видать, по уши. Мы писались в наушниках в полной тишине, она поет, а я рядом. Полная тишина – и вдруг слышишь, как скрип двери тихонечко, и мы: "Ну, Иосиф!" И он такой: "А давайте в китайский ресторанчик" – дверь закрывается и опять: "А давайте в японский", – смеялся композитор в программе "Судьба человека".
Виктор отметил, что Иосиф очень красиво ухаживал за Валерией. Продюсер буквально не давал певице прохода.
"Он ее окутал такой любовью и заботой, что она была либо со мной на студии, а все остальное время с ним. Даже, наверное, она спала, а он вокруг дома бегал. Говорил всем: "Тсс, она спит". Серьезно, он ее так запутал, гад", – продолжил Дробыш.
Композитор считает Валерию и Пригожина идеальной парой. Меж тем лично с ним певица не ужилась бы.
"А с ней тяжело: она не бухает, она особо не ест, она даже не разрешает матом ругаться. Мне бы с ней вообще было невозможно, потому что она бы меня убила, наверное, задушила ночью", – рассуждал Виктор Дробыш в студии программы "Судьба человека".
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