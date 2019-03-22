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Шоу-бизнес

Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Виктор Дробыш стал свидетелем зарождения одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивался благосклонности певицы Валерии.
прочитано 3141 раз

В один из дней в кабинет Виктора Дробыша буквально влетел коллега Иосиф Пригожин. Он был сам не свой и вел себя странно. "Тут вдруг прибегает ошарашенный Пригожин и говорит: "Она возвращается". И трясет своей лысиной. Я говорю: "Кто?" Он: "Валерия. Она нас ждет завтра. Она придет слушать песни", – цитировал он друга в ток-шоу "Судьба человека".

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

По словам Дробыша, после появления певицы поведение Пригожина стало еще более нелепым. Иосифу не сиделось на месте.

"Это так было смешно, он влюбился в нее, видать, по уши. Мы писались в наушниках в полной тишине, она поет, а я рядом. Полная тишина – и вдруг слышишь, как скрип двери тихонечко, и мы: "Ну, Иосиф!" И он такой: "А давайте в китайский ресторанчик" – дверь закрывается и опять: "А давайте в японский", – смеялся композитор в программе "Судьба человека".

Виктор отметил, что Иосиф очень красиво ухаживал за Валерией. Продюсер буквально не давал певице прохода.

"Он ее окутал такой любовью и заботой, что она была либо со мной на студии, а все остальное время с ним. Даже, наверное, она спала, а он вокруг дома бегал. Говорил всем: "Тсс, она спит". Серьезно, он ее так запутал, гад", – продолжил Дробыш.

Композитор считает Валерию и Пригожина идеальной парой. Меж тем лично с ним певица не ужилась бы.

"А с ней тяжело: она не бухает, она особо не ест, она даже не разрешает матом ругаться. Мне бы с ней вообще было невозможно, потому что она бы меня убила, наверное, задушила ночью", – рассуждал Виктор Дробыш в студии программы "Судьба человека".

Автор: Руслана Алексеева22 марта 2019, 15:23
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Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alex Alexx
Ответить
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Гость
Ответить
Вадим
"Трясущий лысиной".. эээ это как ? Хотелось бы визуализировать )))
Ой, лучше не надо))) Это так страшно и неэстетично. Валерия раздражает, лицемерная насквозь и врушка, оклеветала Шульгина, когда стал ненужен и детей подбила на враньё
Игорь
Ответить
Самая поганая парочка шоу-биза! Фрики и жополизы действующей власти.Холуи и гнилые люди.
Вадим
Ответить
"Трясущий лысиной".. эээ это как ? Хотелось бы визуализировать )))
1

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