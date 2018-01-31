Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале

Сериал "Бригада" принес вред обществу. Свое участие в нем актер Павел Майков считает преступлением против России.

Роль Пчелы в сериале Алексея Сидорова "Бригада" принесла Павлу Майкову пользу – он стал известным. А российскому обществу фильм только навредил. "Бригада" – это преступление перед Россией, в котором я участвовал", – заявил Майков.

Успех сериала, вышедшего на экраны в 2002 году, актер объяснил так: молодой режиссер снимал свой первый фильм, молодые актеры играли свои первые большие роли, и это было заразительно. Майков считает, что с тех пор в российском кинематографе не появилось ни одной картины, настолько же успешной, как "Бригада".

"С выхода "Бригады" в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. А вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия", – подчеркнул Майков.

Многосерийный фильм рассказывает историю четырех друзей, которые объединяются в преступную группировку. События охватывают 1989-2000 годы. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Гусева.

Майков напомнил, что во время трансляции очередной серии по телевидению улицы городов пустели. Даже уровень преступности снижался. А потом вдохновленная молодежь пошла в бандиты, и в этом вина команды, создавшей фильм.

"И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл, а я бы никогда не решился после "Бригады", – добавил актер. Интервью с Павлом Майковым, посвященное 16-летию выхода сериала на экран, опубликовано в "Вечерней Москве".