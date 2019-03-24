Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми

Фильм "Покидая Неверленд", в котором рассказывается о влечении короля поп-сцены к детям, произвел во всем мире эффект разорвавшейся бомбы. Но вскрылось и другое: оказывается, один из героев фильма, Уэйд Робсон, говорил все то же самое и несколько лет назад, но тогда его высмеяли, а Майкл Джексон остался в сознании людей не очерненным.

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