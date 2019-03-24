Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
Как пишет Telegram-канал Русский шаффл, теперь на слова мужчины у народа другая реакция – мир в ужасе. Автор публикации считает, что сменилась эпоха.
"Все началось совсем недавно, когда публично линчевали Харви Вайнштейна. Оказалось, что даже на влиятельного человека найдется управа, десятки маленьких людей могут повалить одного большого. И понеслось", – говорится в новости. Мир увидел, что вокруг звезд есть множество обычных людей. Это няни, уборщицы, водители, поклонники, дети…
При этом люди заметили, что у этих героев второго плана есть своя, не героическая биография. И если раньше общество интересовалось только знаменитостями, и его не интересовало, кого великий человек случайно оскорбил или изнасиловал, то сейчас ситуация изменилась.
По сути, можно предположить, что общество само позволило своим молчанием скрыть историю о надругательстве Майкла Джексона над детьми. "Фильм "Покидая Неверленд" мог быть снят тысячу раз, начиная с 1993 года, после первых обвинений. Он мог быть снят в 2005 году во время самого громкого судебного процесса. Но никто не решился воевать с Королем", - пишет Telegram-канал Русский шаффл.
Отмечается, что Майклу Джексону было можно больше, чем простым смертным. Ему позволяло делать это общество, которое сейчас посыпает голову пеплом.
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