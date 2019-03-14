Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за певца-педофила

Первый канал убрал из программы документальный фильм "Покидая Неверленд". Исповедь жертв педофилии Майкла Джексона исчезла из сетки вещания.

Две серии документального проекта HBO "Покидая Неверленд" значились в сетке Первого канала на 15 и 16 марта. Однако несколько дней назад с сайта канала таинственно исчезло эфирное промо фильма вместе с баннером. "Похоже, что сверху все-таки постучали..." – пишет Telegram-канал "Медиасрачи 2.0".

Четырехчасовой фильм, который планировал показать Первый канал, выпустила компания HBO. В резонансной ленте режиссера Дэна Рида историю своих отношений с Джексоном рассказывают хореограф Уэйд Робсон и IT-специалист Джеймс Сейфчак. Они признаются, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны короля поп-музыки в его поместье "Неверленд".

Эффект после премьеры, которая состоялась на американском фестивале независимого кино Sundance в январе, был оглушительный. Еще более обострилась ситуация после показа фильма на канале НВО в начале марта. В разных странах прошли митинги и пикеты в защиту чести и памяти Майкла Джексона, дело доходило до столкновений протестующих с полицией.

Появились два лагеря, к одному из которых и примкнул, судя по всему, Первый канал. В первом – поклонники умершей десять лет назад звезды, которые защищают честь своего кумира. Во втором – в основном представители массмедиа, которые уже начали вычеркивать творчество артиста из своих эфиров. К примеру, практически сразу после премьеры фильма создатели сериала "Симпсоны" удалили из мультфильма эпизод с участием поп-легенды. А вслед за ними радиостанции Канады и Новой Зеландии исключили из своих плейлистов песни Джексона. Видимо, и Первый канал взял с них пример.