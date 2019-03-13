Известный певец послал куда подальше замешанного в педофилии Майкла Джексона

Канадский рэпер Дрейк отказался выступить с песней Майкла Джексона. Причиной мог стать скандал, разразившийся после выхода документальной ленты "Покидая Неверленд".

Во время тура по Соединенным Штатам в 2018 году артист исполнял песню Don’t Matter to Mе с пятого студийного альбома Scorpion. Этот трек был записан на основе демозаписи Майкла Джексона. На концерте в Манчестере в Англии поклонники заметили, что рэпер впервые убрал эту композицию из сетлиста. Источник, близкий к Дрейку, уверен, что музыкант сделал это неслучайно.

Сам артист пока не прокомментировал произошедшее. Однако фанаты предполагают, что причиной могла стать скандальная документальная лента "Покидая Неверленд", премьера которой состоялась 25 января 2019 года на кинофестивале "Сандэнс". Главными героями фильма являются двое мужчин – Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны поп-певца.

Однако нашлись и звезды, которые выступили в защиту Майкла Джексона. Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала на странице в Instagram гневный пост, в котором осудила новую картину. Она попросила прощения у покойного исполнителя за "тупой народ, который не хочет оставить его в покое даже на небесах". "Я верю в твою доброту и мне очень очень жаль, что сейчас такого талантливого человека смешали с грязью", – написала она.