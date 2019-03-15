"Через одного – извращенцы": Первый канал разнесли из-за фильма о певце-педофиле

Лена Миро объяснила, почему Первый канал отказался показать документальный фильм "Покидая Неверленд". Новый пост, посвященный скандальной ленте, появился на странице блогера.

В основе фильма – повествование о двух мужчинах – Уэйде Робсоне и Джимми Сейфчаке, которые в детстве были приглашены на калифорнийское ранчо поп-певца. Как утверждают герои ленты, они подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. По словам Миро, этот фильм рассказывает о двух мальчиках, которые сначала "защищали своего кумира на судебных процессах", а спустя много лет наконец решили рассказать правду.

Блогер заявила, что главными виновниками истории являются родители пострадавших. "Ведь ни один ребенок в семь лет не может купить билет и прилететь к поп-королю в сказочный Neverland. Как тогда дети оказывались рядом с Джексоном на его ранчо? Все просто – благодаря родителям", – заявила она. Лена назвала их сводниками, которые ради денег и славы сами привезли наследников к певцу.

Миро считает, что Первый канал убрал ленту из сетки вещания, чтобы скрыть от людей правду. По словам блогера, "телевизионные начальники, ведущие популярных шоу, певцы, участники телепроектов через одного – извращенцы". Многие родители ведут своих отпрысков на такие проекты, как "Дом-2", "Голос.Дети", "Лучше всех!", ради славы и денег, но они даже не догадываются, какую травму могут нанести их детям.

В конце Лена отметила, что картина "Покидая Неверленд" является обязательной к просмотру. "И вовсе не из-за Майкла Джексона, который для России – один из многих западных исполнителей. Фильм о родителях, о том быдле, которое тащит своих детей к сомнительной славе к Джексону ли, или в Детский Голос на Первом канале страны", – заключила блогер.

Напомним, после разразившегося скандала, связанного с выходом ленты, многие радиостанции в Канаде и Новой Зеландии исключили из плейлистов треки исполнителя. А создатели мультсериала "Симпсоны" даже вырезали эпизод с участием артиста из одной из серий. Вероятно, Первый канал тоже решил последовать их примеру.