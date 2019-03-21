Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне

0
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Прощание с Юлией Началовой
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Четверг 21 марта
Лента новостей
10:32
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала
08:49
Джессика Симпсон показала третьего ребенка сразу после родов
08:30
Неожиданно: Началову похоронят в "неуютном, холодном" месте
08:22
Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России
07:05
Отставка Лукашенко: названо имя преемника
07:03
"Старушечье лицо": молодящейся Пугачевой досталось за странный вид
05:03
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
02:53
Выступившего против россиян Макаревича жестко осадили
01:08
Принца Гарри и Меган Маркл загнали под лавку
23:06
"Стыдно": Малахова распекли за "пляски на костях" после смерти Началовой
22:13
"Одним шутом меньше": Заявившего об уходе Шнурова погнали со сцены
22:11
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
22:01
Крымский мост вынудил Порошенко пойти на крайние меры
21:32
Арестованной матери девочки-маугли грозит линчевание
21:19
Подробности кровавой бойни на Урале
20:43
Кто ходит на пикеты против "Конкорда"
20:36
Ходченкову уличили в связи с известным актером
20:27
Порошенко признали организатором массового убийства
20:16
В Нижнем Новгороде расследуют падение льда на голову подростка
20:06
Разбойники ограбили почтамт на мешок мелочи
19:55
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
19:29
Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы
19:17
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
19:16
На Бали полиция застрелила двух россиян
19:10
Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
18:48
В частном доме на Урале нашли четыре окровавленных трупа
18:40
Скрытная Водонаева избавилась от обручального кольца
18:29
Потерявший паспорт житель Тюмени провалился под лед в Екатеринбурге
18:15
В Омске народный мститель мажет двери машин фекалиями
18:04
Под Ростовом ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе
17:59
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
17:57
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
17:45
Жителей Петербурга испугал запах газа
17:26
Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой
17:21
"Особая связь": Кабо раздавлена трагической смертью известного актера
16:58
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко
16:57
Покупать ли недвижимость? Ответ – непременно!
16:54
Галкин на коленях приполз на Первый канал
16:26
Автомобилисты просят "ЕР" защитить их интересы
16:23
Рынска продает вещи ради ребенка от мертвого мужа
16:16
Известного актера нашли мертвым в собственном доме
16:09
Загитова обставила выскочку Медведеву
16:05
Пикантный снимок знаменитой певицы вызвал жаркие споры
15:54
Коммунальщики вышвыривают легендарного музыканта из дома
15:49
Беременная Саша Савельева уехала рожать в Израиль
15:48
Поработил тысячи пенсионерок: Малахов разоблачил циничного сектанта
15:47
Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту
15:40
В Башкирии внедорожник сбил пешехода и уехал
15:34
Садальского привел в ужас истощенный сын Васильевой
15:25
В деле о гибели группы Дятлова появился неожиданный поворот
15:22
Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов
15:16
У госпитализированной Елены Берковой проблемы с мозгом
15:01
Известный оперный певец скончался в Москве
15:00
Седокову затравили за вываленную наружу грудь
14:51
Перепуганный Порошенко перед выборами бежит из страны
14:41
Россияне заклевали госпитализированную Беркову
14:34
Паулина Андреева резко сменила имидж
14:31
Выяснились подробности похорон Юлии Началовой
14:30
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
14:21
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 марта 2019 года
13:50
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
13:49
Шнуров объявил об уходе
13:48
Госдума держит на контроле развитие социальной сферы
13:39
Единороссы помогут обманутым дольщикам в 16 регионах
13:36
Губернаторы массово просят Путина об отставке: что происходит
13:34
На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ
13:33
"Он в очень плохом состоянии": Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской
13:29
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть
13:12
10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки (видео)
12:58
Ошарашенному Леонтьеву выдвинули жесткий ультиматум в день 70-летия
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
12:29
Собчак появилась на публике с Богомоловым
12:22
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
12:07
Милявская поделилась секретом красоты
11:52
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
11:46
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:32
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой
11:29
Знаменитая актриса привела в восторг "лысым" фото
11:19
Названы причины госпитализации Елены Берковой
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:39
70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
10:37
Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
10:19
Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон
10:15
Нервный Порошенко набросился с дикими обвинениями на Путина
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:17
Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
Великий пост: запеченное яблоко с клюквой и грецким орехом
Собчак воссоединилась с Виторганом
Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску
На дочь Началовой обрушилась новая беда
Шоу-бизнес

Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне

Майкл Джексон. Фото: www.globallookpress.com
В русскоязычном переводе документальной ленты "Покидая Неверленд" нет многих выражений на сексуальную тематику. Так, Первый канал показал картину без слов: "анус", "пенис", "соски", "оральный" и "анальный секс". 
прочитано 211 раз

В фильме обвинения Джексона в педофилии основаны на детских воспоминаниях двух уже взрослых мужчин. В частности, Первый канал не стал переводить, что Майклу Джексону нравилось, когда мальчики трогали его соски.

ПО ТЕМЕ

Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину

"Жалобы, слезы, угрозы": всплыли грязные подробности работы Первого канала

Подробности описания подобных сцен заменили нейтральными словосочетаниями. Например, "интимные уголки тела". Перевод был также очень смягчен, когда речь шла о мастурбации Джексона, сообщает портал TJournal. Казус в том, что из-за того, что монологи были урезаны, сквозь дубляж можно услышать реальные комментарии героев англоязычного фильма.

Первый канал не стал показывать "Покидая Неверленд" в телеэфире из-за неоднозначной общественной реакции. Премьера двухсерийной картины состоялась на сайте канала.

Отметим, после выхода скандального фильма 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис была госпитализирована в США, сообщает НСН. Несчастный случай произошел 16 марта. Девушке понадобилось наблюдение медиков. Сейчас она находится дома.

Также стало известно, что из экспозиции детского музея Индианаполиса после показа фильма убрали три экспоната, принадлежащих когда-то Джексону, передает телеканал "360". Это шляпа, белая перчатка поп-короля и подписанный им плакат.

Автор: Валерия Нарская21 марта 2019, 11:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какие ведущие скачут с канала на канал

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко признали организатором массового убийства
Это конец: Порошенко попался на воровстве в канун выборов
Сделано заявление об отказе Зеленского от выборов
Хитрый Зеленский готовится подложить свинью Порошенко

Шоу-бизнес

Петросян не может найти замену уехавшей в Америку Степаненко
Людей гонят от гроба Началовой
Киркоров неожиданно объявил имя преемника
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Тяжелобольной Ваенге стало хуже

Артистка отменяет концерты
Шоу-бизнес

Галкин на коленях приполз на Первый канал

Уход шоумена на "Россию 1" был ошибкой
Общество

Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту

Сделано шокирующее заявление
Шоу-бизнес

Людей гонят от гроба Началовой

Поклонники пришли проститься с любимой артисткой

Гороскоп

Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана

Фоторепортажи

Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками

Спорт

Загитова обставила выскочку Медведеву
Слуцкая влезла в скандал с Загитовой и Медведевой
"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)

Регионы

Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
Проседание на подъезде к Крымскому мосту довело людей до истерики
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru