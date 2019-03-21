Первый канал распекли за цензуру в фильме о Майкле Джексоне
В фильме обвинения Джексона в педофилии основаны на детских воспоминаниях двух уже взрослых мужчин. В частности, Первый канал не стал переводить, что Майклу Джексону нравилось, когда мальчики трогали его соски.
Подробности описания подобных сцен заменили нейтральными словосочетаниями. Например, "интимные уголки тела". Перевод был также очень смягчен, когда речь шла о мастурбации Джексона, сообщает портал TJournal. Казус в том, что из-за того, что монологи были урезаны, сквозь дубляж можно услышать реальные комментарии героев англоязычного фильма.
Первый канал не стал показывать "Покидая Неверленд" в телеэфире из-за неоднозначной общественной реакции. Премьера двухсерийной картины состоялась на сайте канала.
Отметим, после выхода скандального фильма 20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис была госпитализирована в США, сообщает НСН. Несчастный случай произошел 16 марта. Девушке понадобилось наблюдение медиков. Сейчас она находится дома.
Также стало известно, что из экспозиции детского музея Индианаполиса после показа фильма убрали три экспоната, принадлежащих когда-то Джексону, передает телеканал "360". Это шляпа, белая перчатка поп-короля и подписанный им плакат.
Артистка отменяет концерты
Уход шоумена на "Россию 1" был ошибкой
Сделано шокирующее заявление
Поклонники пришли проститься с любимой артисткой
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Началовой ампутируют ногу
Что происходит с Юлей Началовой?
Люди меня используют
Как вернуться в семью?
Мужчина - скорпион
Посоветуйте легкую диету для похудения
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Дочь хочет сделать тату
Екатерина или Виктория
Моника Белуччи
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Пауза в отношениях это конец?
Виктория
Таблетки для экстренной контрацепии
Жена шарится по карманам
Меган Маркл
Борбата с алкохола е възможна
На подругу замахивается парень
Хочу ее мужа
Жизнь после развода.
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения