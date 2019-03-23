Смольянинов едва не стал жертвой аборта
Артур Смольянинов свою позицию в отношении прерывания беременности озвучил на церемонии вручения премии "Амбассадор защиты жизни до рождения". Ею награждают специалистов по профилактике абортов.
Высказывания Артура Смольянинова, который активно занимается благотворительностью, превратно истолковала одна из журналисток, присутствовавших на мероприятии. Она написала гневный пост, после которого актеру пришлось довольно в жесткой форме пояснять свою точку зрения.
"Я категорически против запрета чего-либо, в том числе запрета абортов! Нет ничего глупее и вреднее! Я исключительно за то, чтобы женщина, стоящая перед выбором рожать или нет выбирала первое! Это моя личная точка зрения. Между смертью и жизнью я, лично я, предлагаю выбрать жизнь", – ответил журналистке артист в Instagram.
Артур Смольянинов в подтверждение своих слов рассказала семейную историю. 18 лет назад врачи настаивали на том, чтобы его мать сделала аборт. Женщина была беременна младшим братом актера, у плода выявили нарушения развития. Однако мать отказалась прерывать беременность и родила здорового ребенка. Смольянинову-младшему уже 18 лет.
Артур Смольянинов женат на звезде сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. У супругов двое детей, и своим опытом материнства Дарья откровенно делится с поклонниками. Артур Смольянинов принимал участие в шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". Однако покинул телепроект одним из первых, напоминает "Cosmopolitan".
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