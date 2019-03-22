Щедрый любовник укутал Волочкову в шубу стоимостью в миллион
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова принимала участие в модном показе. Звезда балета прошлась по подиуму в роскошной курточке из меха рыси. Улыбка не сходила с лица довольной Анастасии Волочковой.
Звезда не стала скрывать от возлюбленного, что полушубок пришелся ей по вкусу. Избранник Волочковой правильно понял намек и приобрел дорогую вещь. Таинственный ухажер заплатил за мех миллион двести тысяч рублей.
"Мой близкий человек сразу выкупил ее прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый", – хвасталась счастливая Анастасия.
Артистка призналась, что ей досталось изделие великолепного качества. По словам Волочковой, мех "струится" и буквально "дышит". Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".
К слову, Анастасия Волочкова возлюбленного от общественности скрывает. Судя по всему, боится дурного глаза. Меж тем, она часто рассказывает какой необыкновенный ей достался мужчина. Избранник знаменитости родом из Европы, знает несколько языков и настоящий рекордсмен в постели. Анастасия Волочкова рассказывала, что секс у них случается четыре-пять раз в день и это далеко не предел.
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