Щедрый любовник укутал Волочкову в шубу стоимостью в миллион

Прославленная балерина с удовольствием принимает ухаживания от нового возлюбленного. Избранник балует Анастасию Волочкову и денег на ее прихоти не жалеет. Балерина получила в дар баснословно дорогую шубку.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова принимала участие в модном показе. Звезда балета прошлась по подиуму в роскошной курточке из меха рыси. Улыбка не сходила с лица довольной Анастасии Волочковой.

Звезда не стала скрывать от возлюбленного, что полушубок пришелся ей по вкусу. Избранник Волочковой правильно понял намек и приобрел дорогую вещь. Таинственный ухажер заплатил за мех миллион двести тысяч рублей.

"Мой близкий человек сразу выкупил ее прямо с показа и подарил мне. Я очень ценю красивые благородные поступки. Подарок дорогой. Но я его достойна, как сказал любимый", – хвасталась счастливая Анастасия.

Артистка призналась, что ей досталось изделие великолепного качества. По словам Волочковой, мех "струится" и буквально "дышит". Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда".

К слову, Анастасия Волочкова возлюбленного от общественности скрывает. Судя по всему, боится дурного глаза. Меж тем, она часто рассказывает какой необыкновенный ей достался мужчина. Избранник знаменитости родом из Европы, знает несколько языков и настоящий рекордсмен в постели. Анастасия Волочкова рассказывала, что секс у них случается четыре-пять раз в день и это далеко не предел.