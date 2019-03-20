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Шоу-бизнес

Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова дала откровенное интервью. Она рассказала о вероломстве Ксении Собчак и о том, как потеряла ребенка от любимого мужчины.
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Анастасия Волочкова стала очередной звездной гостьей нового шоу Ксении Собчак "осторожно, Собчак!" Гламурная блондинка приехала к балерине прямо домой. По словам Анастасии, она буквально с порога почувствовала зависть Ксении.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Первое, что она сказала: "Да, неплохо ты живешь. Хоромы себе отстроила". А когда мы зашли в спальню, бросила: "А плед-то у тебя дешевый!" – рассказала Волочкова. По ее словам, дальше Собчак предложила ей продемонстрировать мастерство соблазнения на ее операторе, но та отказалась.

Впрочем, Анастасия нашла повод дать сдачи Ксюше. "Она пыталась повторить мой шпагат, но не смогла. Ксюша попробовала надеть балетную пачку, но не сумела ее застегнуть. Она на ней не сходилась. Потом говорит: "Давай ты будешь Цискаридзе, а я – Анастасия Волочкова. Попробуй меня поднять, возьми на ручки, я не тяжелая!" Я попыталась поднять ее, но не получилось", – поведала балерина.

Ксении Собчак не понравились и наряды Анастасии Волочковой. Она назвала их "занавесками" и предложила переодеться. Ксения обратила внимание на внушительный бюст балерины и прямо сказала, что он у нее не натуральный. Однако та доказала, что это не так, позволив Собчак пощупать ее грудь.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ксения все никак не могла угомониться. Она прямо сказала, что Анастасия "на дне". Та нашлась с ответом. "На дне, Ксюша, это ты. Я выступаю с концертами, записываю песни, снимаю клипы, пишу книгу, участвую в съемках фильмов. А у тебя, кроме твоего шоу на YouTube, ничего нет. Тебя позвали недавно на Первый канал, чтобы ты обсудила своего Виторгана и его драку с Богомоловым. Но ты полпрограммы почему-то посвятила мне, сочиняя, будто ты показала Волочковой Москву! Хотя это я по просьбе твоей мамы отдавала тебе свои пригласительные на мероприятия. А ты сидела на моих спектаклях, когда я уже была примой Большого!" – высказала Собчак Волочкова.

Однако главный сюрприз ожидал балерину в бане после интервью. Ксения Собчак предложила Анастасии Волочковой посекретничать, однако та обнаружила скрытые камеру и микрофон. "Представляете, я пустила ее к себе домой, а она пришла ко мне со скрытыми камерами! Мне было стыдно за Ксюшу, но я сделала вид, что ничего не заметила", – возмутилась балерина.

Анастасия Волочкова рассказала, что Ксения Собчак стала выспрашивать у нее, почему та рассталась с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Балерина объяснила, что любимый ее ревновал, хотя та не давала поводов. А последней каплей стал ребенок.

"Я узнала, что беременна. Сулейман хотел на мне жениться, хотя у него уже была жена. Но он по своей вере мог иметь много жен. А я хотела быть единственной. Когда я забеременела, он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребенка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребенка будут воспитывать бабушки в Дербенте". Когда я это услышала, у меня был стресс. Потом я потеряла сознание в балетном зале. У меня случился выкидыш", – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева20 марта 2019, 09:44
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