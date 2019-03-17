Волочкову разнесли за пиар на смерти Началовой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала уход из жизни популярной певицы Юлии Началовой. Меж тем, недруги балерины упрекнули ее в подлом желании пропиариться.

После того как стало известно о смерти Юлии Началовой многие звезды выразили свои соболезнования ее близким. Вслед за Сергеем Лазаревым, Аллой Пугачевой, Иосифом Пригожиным решила высказаться и Анастасия Волочкова.

"Юленька… Такая молодая, красивая, талантливая, успешная. Жить да жить….Юля была добрым, светлым, тонким человеком, ну почему все так… Так мы все надеялись на ее выздоровление. Нет слов… Юлечка, царствие небесное… Жизнь – это миг", – написала в своем Instagram светская львица.

Под публикацией о Юлии Началовой балерина впервые за долгое время открыла комментарии. "Не упускать же момент", – решили бессердечные злопыхатели и накинулись на Волочкову с критикой. Завистники писали, мол, Анастасия, лично не зная Юлию, написала эти строки ради собственного пиара.

"6 дней назад пресс служба Юли Началовой так и написала, что не нужно выражать якобы "сочувствие" делая себе на этом рейтинг. Эти слова сейчас как никогда кстати. Так что еще раз соглашусь с вашими словами про лицемерие. Выразить скорбь можно и не открывая комментарии и даже не выкладывая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем открыла комментарии? На смерти девочки решила пиар поймать? Забыла написать, как ты пишешь обычно, она была моей подругой....." – упрекали звезду недруги.