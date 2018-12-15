Савичева в прозрачном платье возбудила народ

Певица порадовала поклонников смелым фото. Артистка выложила в Instagram снимок в прозрачном черном платье.

Юлия Савичева предстала в роли женщины-вамп. Наряд с сеточкой на декольте и огромным вырезом "до пупа", открывающий грудь, знаменитость дополнила темно-алой помадой и выразительно накрашенными глазами.

Снимок возбудил горячее обсуждение пользователей соцсети. Они одарили Савичеву комплиментами. "Юлечка, вы просто супер. Платье класс", "Очень красивый образ!", "Очень красивая Юлечка!!! Для меня ты всегда была и есть стройная, красивая и молодая, самая прекрасная!!! Ты Солнышко!", "Хорошенькая", "Секси", – прокомментировали фото поклонники.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ Савичевой. Они посчитали, что платье знаменитости не идет, поскольку лучше бы смотрелось на обладательнице пышной груди.

Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Савичева решила прояснить ситуацию после того, как появились данные о ее расставании с продюсером Максимом Фадеевым. Исполнительница подтвердила информацию и поблагодарила музыкального деятеля за непростой, но полезный опыт. О расставании певицы и продюсера стало известно недавно. У артистки сменились все контакты ее команды.