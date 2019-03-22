Лолите вызвали скорую помощь
Артистка заявила, что новость о проблемах со здоровьем после выступления – всего лишь слухи. Она пояснила, откуда могли появиться такие домыслы. Лолита Милявская заверила, что чувствует себя хорошо.
Концерт звезды прошел в ростовском Театре драмы имени Горького вечером 21 марта. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что Лолите Милявской стало плохо – якобы она потеряла сознание, и ей вызвали скорую. По данным автора, у певицы возникли проблемы с давлением, а еще дал о себе знать сильный стресс.
Однако по словам исполнительницы, со здоровьем у нее все отлично, сообщает РИА Новости. Певица пояснила: у театра стоял реанимобиль, но там не было необходимых медицинских приборов, поэтому вызвали скорую. Врач измерил Лолите Милявской и членам ее коллектива давление и сделал кардиограмму.
По словам певицы, это делается после каждого концерта. Звезда уточнила, что таковы меры предосторожности, ведь ей 55 лет, а членам коллектива – по 60. Лолита Милявская напомнила, что в ноябре 2018 года у нее случился гипертонический криз, после чего было решено не рисковать здоровьем. Теперь в райдере звезды есть требование: за кулисами обязательно должна находиться машина скорой помощи.
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