"Человек опускается": стыдливого Панина хотят лишить госнаграды

Актер сделал скандальное заявление в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал Алексея Панина за дерзкие слова.



"Мне стыдно, что и я... ходил за наградами к этому человеку. Принимать деньги, награды и звания от власти, которая довела людей до такого уровня жизни, как сейчас, это позор!" – написал артист. При этом Панин упрекнул коллег в лояльности к власти.

Манукян предложил в таком случае лишить актера госнаграды. "Я считаю, что Алексея Панина нужно лишить награды Лауреата Государственной премии России. Он сам открыто высказывается о том, что ему стыдно за то, что он ходил за наградой. Поэтому здесь не должно быть никаких проблем. Стыдно – отдай награду. На мой взгляд, своими действиями последних лет он позорит высокое звание артиста", – заявил эксперт "Дни.ру".

Манукян добавил, что, возможно, в 2002-2003 годах Панин был достоин награды лауреата Госпремии за творчество. "Но сейчас уже большинству очевидно, что человек опускается до абсолютно недопустимых в приличном обществе поступков и публичной брани в отношении большого количества своих коллег артистов", – отметил Вадим Манукян. "На примере Панина становится очевидно, что все же есть обстоятельства, когда актера можно и нужно лишать звания или награды", – заключил он.

Отметим, что к своему посту Алексей Панин прикрепил две фотографии. На одной артист получает награду от Владимира Путина, а на второй ряд известных деятелей культуры запечатлены с российским лидером. Среди них Иосиф Пригожин, Валентин Юдашкин, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Игорь Николаев и другие.

К слову, одним из первых на пост Панина отреагировал Пригожин. "А я за всех не в ответе, и я не чиновник. Вот с них и спрашивайте, а меня не надо упрекать. Все, что у меня, мною заработано и это мое, ясно?" – высказался продюсер.

После слов Пригожина в соцсети началась перепалка. Продюсер вступил в острую грубую полемику с пользователями. "Общение с президентом, по-вашему, это лизание?", "Петушара с сумасшедшего дома. Ты меня с другими не путай. Животное. Это ты гавкаешь", – ответил на нападки в свой адрес Пригожин.