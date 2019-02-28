"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой

Ведущая программы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".

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