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"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: globallookpress.com
Ведущая программы "Давай поженимся!" вывела в свет 18-летнюю дочь. Лариса Гузеева и Ольга посетили премьеру фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги" в московском кинотеатре "Иллюзион".

Продолжение: "Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
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Телесваха давно не появлялась на публике с наследницей. Снимком с мероприятия Лариса Гузеева поделилась на своей странице в Instagram.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

На снимке – телеведущая с дочерью в компании коллеги Алики Смеховой и ее сына. Судя по фото, стиль девушки вновь претерпел изменения. Ольга ярко накрасила глаза и отстригла волосы. Экстравагантный образ подчеркнула широкополая шляпа, шуба и массивные украшения.

Поклонники Ларисы Гузеевой восхитились ее повзрослевшей дочерью. Они нашли ее красоту довольно редкой. "Боже, какая интересная красота у дочки. По фотографиям вы очень разные с ней, но схожесть есть именно в этой прекрасной уникальности! Какой-то прям сплошной "изюм" в обеих", "Ольга похорошела сильно", "Дочь – просто красотка! Вылитая Кира Найтли!", "Какая дочка классная, просто отпад!", "Стиляги в одежде можно сказать", – прокомментировали пост телезвезды пользователи соцсети.

Напомним, наследница ведущей шоу "Давай поженимся!" появилась на свет 28 марта 2000 года в браке артистки с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Лариса Гузеева во всем поддерживает дочь и не мешает ей самовыражаться и искать себя. В частности, актриса спокойно относилась к дерзкому стилю девушки, которая ранее носила короткую стрижку и мальчиковые наряды. 

Автор: Валерия Нарская28 февраля 2019, 18:23
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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