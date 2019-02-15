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"Эмоциональный стресс": развод подорвал здоровье Степаненко

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Артиста столкнулась с серьезным давлением со стороны бывшего мужа после того, как отказалась лично обсудить с Евгением Петросяном вопрос о разделе имущества. Психолог Илья Саглиани уверен, что сейчас Елена Степаненко переживает серьезный стресс и может взорваться в любой момент.
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Эксперт шоу "Бородина против Бузовой" отметил, что в жизни звезды наступил тяжелый период – ей предстоит защищать свои права в деле о разделе совместно нажитого имущества. Пока экс-супруги никак не могут прийти к соглашению. "Сейчас нелегкий период у Елены Степаненко, так как она испытывает эмоциональный стресс с дележкой имущества", – рассказал психолог в интервью корреспонденту "Дни.ру". 

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По мнению Илья Саглиани, бывшая жена Евгения Петросяна – это "женщина со стержнем с сильным эмоциональным фоном". Такие люди всегда добиваются того, чего хотят. "Давление со стороны может привести ее в гнев. Произойдет эффект взрыва вулкана. Поэтому лучше всегда найти компромисс без давления со стороны. Я бы рекомендовал Елене держать свое эмоциональное состояние в балансе. Особенно в таком возраста у женщин, стресс бесследно не проходит", – заявил он. 

Напомним, Елена Степаненко официально оформила развод с Евгением Петросяном в ноябре прошлого года. Вскоре после этого в прессе распространились слухи о том, что причиной разрыва пары стала молодая помощница юмориста – Татьяна Брухунова. 

Сейчас бывшие супруги занимаются вопросом о раздела имущества. Артистка настаивает на том, чтобы к ней перешло 57% имущества. Ее бывший муж считает, что разделить недвижимость и автомобили нужно поровну.

Автор: Полина Крылова15 февраля 2019, 00:08
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