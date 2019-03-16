Сын ошарашил заявлением втянутого в скандал с терроризмом Галкина

Юморист опубликовал в Instagram новую видеозапись со своими детьми-близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин удивился осведомленности сына.

"Детишки. Разное. Боженька, обнимашки и Бермудский треугольник", – подписал ролик телеведущий. На записи наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина поражают своей смышленостью и трогательностью.

Так, Гарри рассказал отцу, что в Бермудском треугольнике потерялись два военных кукурузника, один грузовой самолет и один бомбардировщик. Видимо, он прочитал это в какой-то книге. "Серьезно?" – произнес на это с ошарашенным видом Максим Галкин.

В свою очередь Лиза на кадрах говорит, что они – семья. Затем она пытается обнять своего братика, но тот явно от этого не в восторге. Затем дочь Максима Галкина поведала интересную вещь. "Говорят, если даже мы спрячемся под кроватью, то боженька нас увидит", – сказала девочка.

На это Максим Галкин философски заявил, что Боженька все видит. На этом разговор о вере между дочерью и юмористом завершился.

Отметим, Максим Галкин регулярно публикует в соцсетях видеозаписи со своими детьми. Многие поклонники звездной семьи в восторге от его с Пугачевой наследников.

Напомним, ранее Максим Галкин попал в громкий скандал. Ранее стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в июле 2017 года.

Один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал Максим Галкин, который приревновал артиста к супруге Алле Пугачевой. Шоумен категорически опроверг свое участие в этом деле.