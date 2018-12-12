50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности

Гостьей очередного выпуска провокационного шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ станет заслуженная артистка России Ольга Кабо. Талантливая актриса вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин, она успешная и счастливая. Но за красивой жизнью скрывается немало горьких разочарований.



В откровенном интервью знаменитая актриса театра и кино рассказала о своем первом браке с бизнесменом Эдуардом Василишиным и призналась, почему через четыре года семейной жизни потребовала развода. Впервые она рассекретила местонахождение бывшего мужа и пояснила, общается ли с ним ради их общей дочери Татьяны. Оказалось, что в личной жизни звезды все далеко не безоблачно.



Талантливая артистка не привыкла раскрывать тайны личной жизни, но в программе "Секрет на миллион" заявила, что только в 40 лет наконец-то встретила мужчину своей мечты. Бизнесмен Николай Разгуляев увидел ее на улице и поставил себе цель: завоевать сердце звезды экрана. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а Ольга Кабо в 44 года вновь стала мамой. В новом выпуске актриса поведает о своих страхах материнства, а также расскажет, как кофе помог ей понять, что она в положении. Оказывается, забеременела она случайно. У ведущей шоу Леры Кудрявцевой, которая и сама недавно снова стала мамой, от такого откровения полезли на лоб глаза.

Ольга Кабо вспомнила о своих откровенных сценах в кино: легко ли ей было в первый раз раздеться перед камерой, а также что после премьеры ей сказала мама. Популярная актриса познакомила телезрителей со своими детьми, вторым мужем, показала свой шикарный дом и поделилась секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть много моложе своих лет.