"Я разделила общение с мужем и дочерью": Ольга Кабо впервые о конфликте в семье

Ольга Кабо дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, почему ее юная дочь живет отдельно, и раскрыла подробности конфликта мужа с наследницей.

Ольга Кабо счастлива замужем за бизнесменом Николаем Разгуляевым. В 2012 году артистка подарила ему сына Виктора. Кроме того, у Ольги есть 19-летняя дочь Татьяна от первого брака. Со стороны семья выглядит гармоничной, но в интервью Кабо призналась, что это не так. Актриса сообщила, что Татьяна так и не приняла ее мужа.

Разгуляев появился в жизни Кабо, когда ее дочь была подростком. "Николай не сделал шага навстречу падчерице, да и Татьяна не пыталась наладить контакт. С нее, подростка в то время, конечно, меньший спрос. А муж должен был проявить терпение и мудрость. Но Николай никогда не воспитывал девочек (в первом браке у него сыновья) и многого не понимал в девичьей психологии. Кроме того, все свое внимание он сосредоточил на мне. Ну что случилось, то случилось. Просто с какого-то момента я разделила свое общение с мужем и дочерью", – цитирует Ольгу "Караван историй".

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 5 Апр 2018 в 7:36 PDT

Сейчас Татьяна живет отдельно. "Когда дочь поступила в РАТИ, мы решили, что ей удобнее жить в столице. Зачем подвергать ее каждый день таким мучениям? То, что Танечка отделилась, мне кажется абсолютно правильным", – заключила актриса. По мнению Ольги, самостоятельная жизнь научит Татьяну правильно распределять деньги, организовывать и даже вести хозяйство. Кабо отметила, что в результате дочь стала настоящей женщиной.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) 12 Май 2018 в 1:24 PDT

Татьяна хотела стать балериной, но мечта не сбылась. Ольга пояснила: "У Тани в академии, к сожалению, не сложились отношения с учителями. А в балете, как в любом другом виде искусства, крайне важно, чтобы в тебя верил педагог".

Реакция читателей оказалась неоднозначной. "Танечка с г***, походу.. в 20 и ни с кем отношения не складываются, забавно", "Не понимаю как взрослый мужик не может наладить отношения с ребенком (тогда еще) хотя бы ради приличия, ради своей жены и ее спокойствия. Значит просто не хотел. Наверное, это ревность к прошлому браку. Или он такой самодур-жлобина", "а со стороны прям идеальная семья... снова вранье, тфу (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали интервью пользователи Сети.