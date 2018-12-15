"Это он вас заставил?" – Ургант огорошил Андрееву вопросом о Бондарчуке

Актриса призналась, что раньше была "богиней сноуборда". Но теперь уже боится так собой рисковать.

Актриса Паулина Андреева побывала на эфире у Ивана Урганта в его шоу на "Первом канале" и рассказала о своей новой роли и экстремальном прошлом.

Ведущий интересовался, как прошли съемки фильма "Лучше, чем люди", где девушка исполнила роль андроида. Кроме того, Ургант обратил внимание на брекеты, которые решила поставить себе Паулина. Ургант спросил, намекая на Федора Бондарчука: "Скажите честно, Паулина, он заставил вас это сделать?".

Однако девушка ушла от ответа и не стала распространятся про личную жизнь с Федором Бондарчуком, зато рассказала, что до него и до того, как стать успешной актрисой, она была "богиней сноуборда".

По ее словам, увлеклась она экстремальным видом спорта в 15-16 лет. Довольно быстро Паулина, по ее признанию, научилась делать довольно сложные элементы и умела на горе успех.

"Под Санкт-Петербургом у нас была целая тусовка. Первые аплодисменты были там, когда на сноуборде соскакивала с перил и так далее… Я сломала руку. И уже в следующие выходные каталась с гипсом. Дико рейтинги росли на горе…", – рассказала гостья программы.



Но теперь Андреева уже не готова на такие риски, поскольку любое происшествие с ней может подвести очень много людей, говорит актриса. "Не могу собой рисковать, стала бояться", – призналась актриса.