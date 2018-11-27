Роскошная Паулина Андреева раскрыла главный секрет идеальной фигуры

Актриса неизменно восхищает поклонников стройностью. 30-летняя звезда экрана рассказала, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.

Паулина – востребованная артистка. У знаменитости очень плотный график. Недавно Андреева снялась в многосерийной картине "Лучше, чем люди".

Ради кино девушка готова на любые преображения. По ее словам, внешность для актрисы – лишь инструмент, поэтому для достойной роли можно меняться. Кроме того, Паулина поделилась своими секретами по сохранению хорошей физической формы.

Главное – регулярные занятия спортом. "Я делаю йогу по утрам. Меня это собирает, готовит ко дню. И в принципе спорт – важная часть моей жизни. Что еще… пью много воды!", – цитирует звезду Woman.ru.

А вот в еде Андреева себя не ограничивает. Никаких диет она не придерживается, но прислушивается к своему организму. Актриса старается не употреблять в пищу те продукты, после которых ощущает тяжесть в желудке.

При этом Паулина уверена, что многое зависит от генетики. Кроме того, Андреева считает, что женщинам не стоит себя мучить постоянным стремлением похудеть. "Мы же люди, а не роботы", – заключила артистка.