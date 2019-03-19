"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
Воспоминаниями Рыжий из "Иванушек International" сопроводил пост в Instagram. Певец опубликовал видео из детского сада, на котором воспитательница ставит детский спектакль Андрей Григорьев-Аполлонов признался: у него такой наставник отбил бы желание выступать на всю жизнь.
"В 7 лет я выступал в роли маленького комарика в актовом зале музыкальной школы и чуть не помер от волнения, так как это была моя первая роль в жизни! Но такое преподавание актерского мастерства у меня бы начисто отбило любовь к сцене! Хотя,очень смешно!)", – написал артист (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Ранее Рыжий из "Иванушек International" откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом – родной сестры.
"Это был для меня большой удар, – вспоминает Григорьев-Аполлонов, – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".
Рыжий из "Иванушек International" заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам Андрея, он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Олега Яковлева и Игоря Сорина. Последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что кончина участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива. Если бы ребята остались в группе, трагедий бы не произошло, считает Рыжий из "Иванушек International".
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