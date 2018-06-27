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Шоу-бизнес

Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.
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Солист группы "Иванушки International" откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом – родной сестры.

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"Это был для меня большой удар, – вспоминает Григорьев-Аполлонов, – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".

Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Олега Яковлева и Игоря Сорина. Причем последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что кончина участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в "Иванушках", трагедий бы не произошло.

"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?" По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – рассказал Григорьев-Аполлонов телеканалу "МИР".

Как писали Dni.Ru, в середине прошлого, 2017 года Андрей пережил смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств ей стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.

Автор: Руслана Алексеева27 июня 2018, 18:23
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