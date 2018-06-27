Опустившийся на дно рыжий из "Иванушек": Я еле выжил

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о сложном периоде в жизни. В один год артист похоронил двоих близких людей.

Солист группы "Иванушки International" откровенно поведал журналистам, что шесть месяцев был в запое. Андрей опустился на самое дно после смерти бывшего участника коллектива Олега Яковлева, а потом – родной сестры.

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"Это был для меня большой удар, – вспоминает Григорьев-Аполлонов, – самый сложный год в моей жизни, я сам еле выжил. Я не ожидал, что буду так страдать. Думал, я толстокожий".

Андрей заметил, что не может избавиться от мук совести. По словам рыжего из "Иванушек", он чувствует ответственность за смерть своих коллег – Олега Яковлева и Игоря Сорина. Причем последний погиб в 1998 году. Певец отметил, что кончина участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива, мол, если бы ребята остались в "Иванушках", трагедий бы не произошло.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) 30 Окт 2016 в 1:16 PDT

"Он (Яковлев) успел почти записать музыкальный альбом. У него уже была своя, другая жизнь, и я не мог проследить и сказать: "Что ты делаешь? Зачем ты гробишь здоровье свое?" По-хорошему, конечно, мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", – рассказал Григорьев-Аполлонов телеканалу "МИР".

Публикация от Олег Яковлев страница памяти (@oleg_yakovlev_stranica_pamyati) 26 Июн 2018 в 12:14 PDT

Как писали Dni.Ru, в середине прошлого, 2017 года Андрей пережил смерть друга и коллеги Олега Яковлева, который много лет выступал с ним в "Иванушках". А после скончалась его родная сестра. Родственница умерла от приступа астмы. По роковому стечению обстоятельств ей стало плохо, когда дома никого не было, никто не смог прийти на помощь задыхающейся женщине.