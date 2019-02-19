Оставившая Харламова Асмус обнародовала романтик с холостяком

Кристина Асмус уехала в Саратов. Прямо в поезде за привлекательной блондинкой приударил проводник.

После того, как Кристина Асмус перестала регулярно делиться с общественностью общими фотографиями с мужем, юмористом Гариком Харламовым, а новогодние праздники провела в Дубае и на Мальдивах (также без супруга), появились слухи о том, что пара на грани расставания.

Дальше – больше. По работе Кристина Асмус уехала в Саратов. И прямо в поезде за популярной актрисой приударил проводник. Об этом рассказала сама Кристина. Она опубликовала в своем аккаунте в Instagram в приложении Stories фотографию чашки и салфетки, которую завернули в видео розы. "Когда проводник – холостяк", – коротко подписала кадр Асмус.

Оказывается, с Саратовом у актрисы есть личные связи и теплые воспоминания. "Город, в котором выросла моя мама, познакомились родители и место, где я часто бывала в детстве ❤" – сообщила Кристина. На сей раз артистка приехала туда со спектаклем "Гамлет".

Отметим, что недавно Кристина Асмус, видимо, чтобы успокоить встревоженных поклонников, опубликовала несколько видео, на которых запечатлела своего мужа Гарика Харламова. А до этого в комментариях ясно дала понять, что сплетни о проблемах в ее личной жизни – лишь слухи.

Несмотря на кочевой образ, который так свойствен артистам, постоянные тусовки, где частенько ищут счастья одинокие мужчины и женщины, Гарик Харламов является примерным семьянином и на прочих представительниц прекрасной половины человечества давно уже не заглядывается. "Я обращаю внимание только на свою жену, и точка. Скажу банальные вещи: мужчина любит глазами. Так и про мою жену: понравились ее волосы, глаза, нос, уши, руки, невероятные ноги. Короче говоря, все понравилось!" – в недавнем интервью заявил артист.

