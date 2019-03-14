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Новая напасть обрушилась на Юлию Началову

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Врачи спасают Юлию Началову, несмотря на обилие вскрывающихся неполадок в ее организме. Состояние артистки вызывает серьезные опасения, потому что начинают отказывать один за другим органы. Между тем коллеги объяснили, что могло послужить причиной попадания певицы в реанимацию.
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Согласно последним данным, у Юлии Началовой случилось осложнение. Накануне, 13 марта, у популярной певицы развилась почечная недостаточность, компетентно сообщает телеграм-канал Mash. Артистка находится в реанимации, в состоянии искусственной комы. Это сделано для того, чтобы организм Юлии отдохнул. При этом до сих пор ни официальный представитель Началовой Анна Исаева, ни кто другой из близкого окружения так и не объяснили, что конкретно за диагноз поставлен певице.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Впрочем, у коллег есть своя версия причины попадания Юлии Началовой в больницу. Так, шоумен Вячеслав Манучаров убежден, что все дело в банальном переутомлении. Он рассказала историю, когда они работали вместе. Тогда Юлия Началова восемь часов без отдыха трудилась, стоя на сцене на каблуках. "Прибор, который работает на 220 вольт, если ты его вставляешь в розетку на 360, наверное, какое-то время будет работать, но потом выйдет из строя… Она просто очень сильно устала, она очень много работает", – цитирует Вячеслава Манучарова "Пятый канал".

Той же версии придерживается и певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев). Он объяснил, что только с виду кажется, будто жизнь артиста это сплошной праздник. На самом деле это совсем не так. "Моральное давление, которое оказывается на артиста – колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют", – объяснил Данко "Вечерней Москве".

При этом он указал на то, в каких условиях порой приходится выступать артистам. "Я сейчас выступал на сцене в Карелии: ты стоишь без шапки, ледяной ветер практически сдувает со сцены, во время гастролей нарушается режим сна и отдыха, а иммунитет человека не безграничный. Все это бьет по здоровью", – заключил исполнитель.

Напомним, Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Тогда артистка жаловалась на боли в конечности. Прибывшие медики поставили певице предварительный диагноз "рожа, заражение крови".

Автор: Наталья Аряева14 марта 2019, 08:35
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