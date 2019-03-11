Разгоряченная Барановская прикрыла грудь вениками
На видео разгоряченная, распаренная телезвезда с удовольствием плавает в бочке. "Целая бочка с травой. Катя, чем мы заслужил это воскресенье?" – задала вопрос Барановская собеседнице, которая находится за кадром. При этом Юлия прикрыла грудь веником. "Мы хорошие люди, красивые, умные, работоспособные и умеем дружить", – ответила девушка.
Телеведущая похвасталась походом в баню
Что случилось через год после смерти актера
Артистке поставили неутешительный диагноз
Дмитрию Назарову назначено обследование