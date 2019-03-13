Раскрыта тактика злодеев по убийству Киркорова

Сценарий страшного преступления был весьма заурядным. В этом выразил уверенность член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, говоря про убийство Киркорова.

"Сам факт того, что на концерте Киркорова готовился теракт – уже выглядит ужасающе", – заявил "Дни.ру" эксперт. Он добавил, что это обычная тактика террористов по всему миру – выбирать концерты самых топовых певцов и устраивать на них настоящую бойню.

В пример Вадим Манукян привел недавние печальные события в Великобритании, Франции и в других точках мира. "Но, конечно, обвинить Максима Галкина и свести все это к заказному убийству из-за его ревности к Филиппу Киркорову из-за Аллы Пугачевой – это, конечно, топорная работа", – считает эксперт.

Он убежден, что следствие не примет к рассмотрению подобные обвинения, "потому что это заурядный бред". При этом Манукян отметил, что "у этого бреда, скорее всего, есть своя тактика".

По его мнению, таким нехитрым способом к попытке теракта привлечено максимальное внимание всех медиа страны, поскольку в сюжете участвуют главные персоны российского шоу-бизнеса. "Более того, информация пошла уже и по всем медиа бывшего СССР. С одной стороны, все покрутят у виска, а с другой, об этом узнает невероятно большое количество людей. А главная задача террористов – максимальная огласка своих действий любыми способами. Вот и делайте выводы – глупость это или тактика", - резюмировал Вадим Манукян.

Напомним, 13 марта стало известно, что Филипп Киркоров был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Обвиняемый в планируемом убийстве Киркорова – уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев.

Как писали "Дни.ру", он рассказал, что в 2017 году, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Киркорова. Казуев потребовал срочно допросить артистов. Однако следствие решило, что он просто хочет затянуть расследование и ходатайство отклонили. Теперь по уголовному делу проходят четыре человека.