Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 марта 2019 года
Униженная Волочкова получила неожиданный удар
В последнее время проблемы буквально валятся на Анастасию Волочкову. А теперь к ним добавились публичные насмешки.
2019 год явно не задался для Анастасии Волочковой. Муссируются слухи, что единственная дочь Ариадна переехала от нее и живет с отцом Игорем Вдовиным. А тот, в свою очередь, перестал перечислять на счет балерины ежемесячно внушительные суммы.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Примадонна от комментариев отказалась
Вскрылись неожиданные данные о певице
Говорят, артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Он пожелал здоровья певице