Весеннее обострение ощутимо повлияло на российских звезд. Такой вывод можно сделать из несуразных заявлений и поступков знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 марта 2019 года.



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