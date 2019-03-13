Униженная Волочкова получила неожиданный удар

В последнее время проблемы буквально валятся на Анастасию Волочкову. А теперь к ним добавились публичные насмешки.

2019 год явно не задался для Анастасии Волочковой. Муссируются слухи, что единственная дочь Ариадна переехала от нее и живет с отцом Игорем Вдовиным. А тот, в свою очередь, перестал перечислять на счет балерины ежемесячно внушительные суммы.

Да еще бывший водитель Александр Скиртач активизировался. Он дал сенсационное интервью, в котором рассказал, что Анастасия Волочкова предпочитает заниматься сексом без презерватива. Якобы она сама просила его покупать ей таблетки. А также, со слов бывшего сотрудника, балерина поделилась с ним мечтой заняться любовью с двумя крепкими мужчинами. Скиртач умудрился подсчитать, что в течение года Анастасия Волочкова меняет порядка 70-80 ухажеров. В итоге сидевшая в соседней комнате балерина, следящая за выступлением бывшего водителя в монитор, не выдержала и, вбежав в студию, устроила грязную драку.

Теперь же артистка получила новый, неожиданный, удар. Украинский Instagram-блогер Мишаня Лермонтов жестоко высмеял Анастасию Волочкову, обнародовав пародию на нее. Он использовал монолог балерины, найденный на YouTube, и записал видео, в котором намекнул на пристрастие артистки к спиртным напиткам, продемонстрировал ее любовь к накладным волосам, крупным украшениям и даже умудрился сесть в такую позу, которую предпочитает она.

На аудиозаписи Анастасия Волочкова говорила: "Верь, что все получится! И не надо оттягивать, поэтому давай – по намеченному плану. Я очень конкретный человек, мое любимое транспортное средство – это танк! Потому что дуло – это я. Все будет просто нереально, и ты будешь с нами на таком позитиве, как нахожусь я. Знаешь, когда меня из Большого театра уволили, у меня вообще не было ни-ко-го... Моя ниша в шоу-бизнесе настолько не занята никем, что будет очень все круто, понимаешь? Ты не представляешь, что мы можем вместе сделать".

Монолог балерины разбавлялся паузами, во время которых изображающий Анастасию Волочкову блогер лихо заливал в себя рюмки водки, сопровождая эти действия смешными звуками. Подписчики пришли в восторг от пародии.