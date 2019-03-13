Знак дьяволицы: Ольга Бузова попала в секту

Поющая телеведущая состоит в оккультном сообществе. Ольга Бузова практикует черную магию.

Поговаривают, что коронная фраза поющей телеведущей: "Мои люди всегда со мной" – не просто слова. Якобы – это заклинание, приманивающее успех. Также отмечается, что магические слова в сочетании со знаком дьяволицы Бафомет – указательный и безымянный палец направлены вверх, говорит об оккультных знаниях Ольги.

Отметим, что Бафомет является символом сатанизма. В средние века ее считали супругой проклятого сатаны. Об этом сообщает Telegram-канала "Только никому…"

Подобного же мнения придерживается экстрасенс Алена Полынь. Ведунья взяла в руки карты Таро и погадала на Ольгу Бузову.

Полынь спросила у колоды, в каком оккультном сообществе состоит Ольга Бузова и состоит ли вообще. По словам ворожеи, ответ оказался однозначным. "Да состоит", – рассказала Алена Полынь в беседе с редакторами Telegram-канала.

Экстрасенс отметила, что артистке выпали три карты "ведьма" – это означает, что Бузова владеет оккультными науками, "игра", – говорящая о том, что певица является членом объединения, практикующего магию, и "дуб", – рассказывающая уже о группе, в которой состоит звезда, якобы организация основана уже давно и постоянно растет.

По словам Полынь, Ольге Бузовой пришлось "заплатить" за членство в оккультном сообществе. Скорее всего, не обошлось без жертвоприношения.

"Это была жертва человеком, который находился до этого в тюрьме, то есть это некий выкуп человека", – отметила Полынь. После она добавила, что теперь вызволенная из мест заключения "жертва" Ольги Бузовой тоже является частью секты.