Пресняков серьезно обижен на выдвинувшего жесткий ультиматум сына

Владимир Пресняков и Наталья Подольская были признаны "Парой года-2019" на ежегодной торжественной церемонии, которую провел журнал Moda Topical. Корреспондент "Дни.Ру" пообщался с победителями.

С 2005 года Владимир Пресняков-младший живет с певицей Натальей Подольской. Они кажется гармоничной и очень красивой парой! А в июне 2015-го у них родился сын Артемий. Малышу хотя еще нет четырех лет, а он уже проявляет свой твердый характер. "Представляете, Володя порой совершенно серьезно на него обижается, – удивляется Подольская. – А я ему твержу: "Володя, ну он же ребенок!" Недавно, например, Тема выдвинул жесткий ультиматум – не захотел идти из машины к папе на ручки, выбрав меня, И снова обида".

По словам самого артиста, его родители – легендарные солисты ВИА "Самоцветы" Елена и старший Владимир Пресняков – души не чают во внуке. "Папа все свободное время старается проводить с Темой, – рассказал певец корреспонденту "Дни.ру". – Звонит нам, узнает, когда мы будем дома, и тут же мчится с разными подарками. Он знает, что Тема любит роботов, пистолеты, поэтому стал частым посетителем "Горбушки" (столичный рынок радиотехники – Прим. ред.), где скупает все новинки. Недавно подарил Тема саксофон – старается приучать его к хорошей музыке и формировать вкус".

Сам Владимир Пресняков-младший за всеми этими приятными хлопотами о малыше не забывает и о своем первенце – 27-летнем сыне Никите, рожденного Кристиной Орбакайте. Он балует его и очень гордится успехами "Я никогда не спрашиваю у Никиты, что ему подарить, а руководствуюсь своим вкусом, – признался Владимир. – Дарю ему все – от часов до костюмов и музыкальных инструментов".