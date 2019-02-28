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09:48
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09:26
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09:08
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09:08
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08:50
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08:05
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Пресняков серьезно обижен на выдвинувшего жесткий ультиматум сына

Владимир Пресняков. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская были признаны "Парой года-2019" на ежегодной торжественной церемонии, которую провел журнал Moda Topical. Корреспондент "Дни.Ру" пообщался с победителями. 
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С 2005 года Владимир Пресняков-младший живет с певицей Натальей Подольской. Они кажется гармоничной и очень красивой парой! А в июне 2015-го у них родился сын Артемий. Малышу хотя еще нет четырех лет, а он уже проявляет свой твердый характер. "Представляете, Володя порой совершенно серьезно на него обижается, – удивляется Подольская. – А я ему твержу: "Володя, ну он же ребенок!" Недавно, например, Тема выдвинул жесткий ультиматум – не захотел идти из машины к папе на ручки, выбрав меня, И снова обида".

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Сюжеты Эксклюзив

Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

По словам самого артиста, его родители – легендарные солисты ВИА "Самоцветы" Елена и старший Владимир Пресняков – души не чают во внуке. "Папа все свободное время старается проводить с Темой, – рассказал певец корреспонденту "Дни.ру". – Звонит нам, узнает, когда мы будем дома, и тут же мчится с разными подарками. Он знает, что Тема любит роботов, пистолеты, поэтому стал частым посетителем "Горбушки" (столичный рынок радиотехники – Прим. ред.), где скупает все новинки. Недавно подарил Тема саксофон – старается приучать его к хорошей музыке и формировать вкус".

Сам Владимир Пресняков-младший за всеми этими приятными хлопотами о малыше не забывает и о своем первенце – 27-летнем сыне Никите, рожденного Кристиной Орбакайте. Он балует его и очень гордится успехами "Я никогда не спрашиваю у Никиты, что ему подарить, а руководствуюсь своим вкусом, – признался Владимир. – Дарю ему все – от часов до костюмов и музыкальных инструментов". 

Автор: Иван Губкин28 февраля 2019, 11:24
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