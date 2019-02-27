Названа причина госпитализации Пескова

Директор Александра Пескова прокомментировал новость о госпитализации пародиста. "Плановое мероприятие. Нашли время перед сольным концертом. Связано действительно с поджелудочной. Перед выступлением нужно прокапаться", – цитирует его "Царьград".
Он добавил, что Песков чувствует себя отлично. Концерт артиста запланирован на 8 марта.
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